На прошлой неделе за медицинской помощью в больницы обратились 3 553 человека, во Владимире – 872. В целом жители региона стали болеть ОРВИ чуть реже. Зарегистрировано снижение заболеваемости

На прошлой неделе за медицинской помощью в больницы обратились 3 553 человека, во Владимире – 872. В целом жители региона стали болеть ОРВИ чуть реже. Зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детских 0-2 и 7-14 лет. Чаще всего причиной респираторных инфекций у жителей региона становится риновирус. Он наиболее активно размножается в клетках носовой полости,