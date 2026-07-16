При обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов звоните 112.

На территории Владимирской области 16 июля продолжает действовать предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Местных жителей призывают проявлять максимальную бдительность и осторожность в течение всего дня.При получении сигнала тревоги гражданам рекомендуется оставаться внутри помещений, держаться подальше от оконных проемов или спуститься в укрытия. Находящимся на улице или в личном транспорте следует оперативно зайти в ближайшее капитальное здание, спуститься в подземный переход либо заехать на крытый паркинг. В черте региона также возможны временные перебои в работе мобильного интернета.РСЧС напоминает, что категорически запрещено снимать на фото или видео летящие дроны и работу подразделений ПВО. При обнаружении обломков летательных аппаратов запрещается подходить к ним близко, трогать их или передвигать. При любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно набрать номер 112.