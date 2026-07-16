Во Владимирской области состоялся региональный Форум территориального общественного самоуправления, в котором приняли участие свыше 150 представителей ТОСов и МСУ.

Во Владимирской области состоялся региональный Форум территориального общественного самоуправления, в котором приняли участие свыше 150 представителей ТОСов и МСУ. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Сегодня ТОСы действуют практически во всех владимирских городах и крупных посёлках. Члены территориального общественного самоуправления доносят до представителей власти вопросы, которые волнуют жителей, и в прямом смысле являются проводниками идей граждан. Через ТОСы руководители оперативно узнают о возникающих проблемах, а значит, могут своевременно их решить.Мнение жителей играет большую роль. К примеру, на его основе выбирают территории для участия в федеральных и региональных программах благоустройства. Общественное мнение учитывается при ремонте дворов и дорог, строительстве новых школ и детских садов, спортивных сооружений и объектов здравоохранения.«Работа лидеров ТОС сложная, ответственная, энергозатратная. Лучшие из лучших были награждены Благодарственными письмами за лидерство в общественной деятельности и продвижение гражданских инициатив. Среди них Наталья Старостина – КОС №12 округа Муром, Валентина Гладких – село Ряхово Камешковского муниципального округа, Константин Бережных – город Ковров», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.