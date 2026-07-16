Автомобилистов просят проявить понимание и заблаговременно продумать пути объезда перекрытого участка.

Из-за плановой реконструкции теплосетей в областном центре временно вводится запрет на проезд любых видов транспорта по улице Луначарского.Ограничения затронут отрезок пути от улицы Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе. Дорога будет полностью закрыта с 20:00 в пятницу, 17 июля, до аналогичного времени воскресенья, 19 июля.Коммунальные службы специально перенесли основной объем ремонта на субботу и воскресенье, чтобы избежать заторов в будни.