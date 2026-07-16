В торговой точке 22-летнего местного жителя изъяли 611 флаконов и электронных сигарет без обязательной маркировки. Молодой человек уже признал вину, сообщили в СК России по Владимирской

В торговой точке 22-летнего местного жителя изъяли 611 флаконов и электронных сигарет без обязательной маркировки. Молодой человек уже признал вину, сообщили в СК России по Владимирской области. Мужчина арендовал помещение на улице Московской в Муроме через ИП своей матери и занимался продажей никотиносодержащей продукции с декабря 2024 года. Товар он закупал в Москве и не