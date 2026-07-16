По прогнозам синоптиков, конец рабочей недели ожидается прохладным и дождливым. 16 и 17 июля днём – максимум до 22 градусов тепла, ливни, местами грозы. В субботу, 18 июля, разогреется до 25. Будет

По прогнозам синоптиков, конец рабочей недели ожидается прохладным и дождливым. 16 и 17 июля днём – максимум до 22 градусов тепла, ливни, местами грозы. В субботу, 18 июля, разогреется до 25. Будет ясно. Тёплая погода в выходные установится благодаря скандинавскому антициклону, который накроет всю Центральную Россию. Будет ярко светить солнце оба дня. А в воскресенье