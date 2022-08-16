Как оказать помощь спасенному из воды до приезда Скорой? Сотрудники Центра ГИМС Главного...

Как оказать помощь спасенному из воды до приезда "Скорой"? Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области и члены молодежного клуба "Спасатель" провели "День единых действий" для детей.Лето в этом году выдалось жарким, вместе с температурой воздуха выросло и количество происшествий на воде. В том числе и с участием детей. Потому главная цель такого обучения - именно предотвращение несчастных случаев на водоемах. Спасатели отмечают, купание в необорудованных местах, оставление маленьких детей без присмотра старших – основные причины детской гибели на воде. Ребятам рассказали о четырех трагедиях, произошедших в разные годы на водоемах Владимирской области. Вместе со школьниками наставники разобрали, какие правила нарушили дети и их родители. Отдельное занятие посвятили оказанию первой медпомощи и приемам легочной реанимации. И посоветовали всем детям научиться плавать.