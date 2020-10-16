После содеянного несколько дней он жил в квартире, где находилось ее тело.

Суд приговорил 47-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы за убийство своей матери. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в квартире со своей мамой, длительное время злоупотреблял алкоголем. Не имея работы, жил на разовые случайные заработки и пенсию матери. В связи с таким образом жизни, женщина высказывала сыну претензии и на этой почве между ними возникали конфликты, при этом за отказ дать деньги на спиртное обвиняемый систематически избивал мать.По словам родственников пенсионерки, на поведение сына она жаловалась только близким, сама была человеком не конфликтным. В апреле 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе очередной конфликтной ситуации нанес 71-летней матери ножевые ранения, а затем совершил действия, направленные на удушение потерпевшей. После содеянного несколько дней он жил в квартире, где находилось ее тело. По постановлению следователя СК России обвиняемому проведена стационарная психиатрическая экспертиза, специалисты признали его вменяемым.