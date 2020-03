Голкипер футбольной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген на днях получит от испанской Барселоны серьезное предложение по новому контракту. Инсайдеры сообщают, что вратарю будет предложения зарплата в размере 6-6,5 млн евро в год, а срок соглашения продлен на два года.

Голкипер футбольной сборной Германии Марк-Андре тер Штеген на днях получит от испанской "Барселоны" серьезное предложение по новому контракту. Инсайдеры сообщают, что вратарю будет предложения зарплата в размере 6-6,5 млн евро в год, а срок соглашения продлен на два года.Действующее соглашение тер Штегена с лидером чемпионата Испании рассчитано до июня 2022 года. При этом на немецкого голкипера постоянно покушаются представители других ведущих клубов из списка европейских чемпионатов Топ-5. В частности, недавно прошли слухи, что спортсмена переманивают на родину.#Barcelona are working to extend Marc-Andrè #TerStegen’s contract until 2024. For him is ready a new wages of €6,3M + bonuses a year. Talks ongoing. #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2020Именно поэтому каталонцы намерены предложить немцу подписание нового контракта со сроком действия до 2024 года и с увеличением зарплаты. При этом кроме новой суммы по денежному вознаграждению в соглашение могут включить и значительные бонусы для вратаря в случае определенных командных достижений. Стороны уже приступили к переговорам.