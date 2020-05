Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк оказал помощь нидерландскому футбольному клубу Гронинген, финансовое состояние которого сильно ухудшилось из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк оказал помощь нидерландскому футбольному клубу "Гронинген", финансовое состояние которого сильно ухудшилось из-за коронавирусной инфекции COVID-19.В конце апреля Королевская федерация футбола Нидерландов объявила, что сезон-2019/2020 не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Впервые с 1945 года в Эредивизи не был определен победитель.Ik heb vier seizoenskaarten voor het komend seizoen gekocht. Hiermee help ik @fcgroningen in deze moeilijke tijd. De seizoenskaarten worden uiteindelijk verloot onder FC fans die er zelf geen kunnen aanschaffen! #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/MOPtsz34Pz— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) May 16, 2020"Я купил четыре абонемента на предстоящий сезон. Этим я помогаю "Гронингену" в это непростое время, – написал ван Дейк в Twitter. – Абонементы будут разыграны среди болельщиков, которые не могут приобрести их сами".Ван Дейк защищал цвета "Гронингена" с 2011 по 2013 год. В составе нидерландского клуба 28-летний футболист принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.