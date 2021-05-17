Злоумышленник пытался угнать автомобиль, похитил кошелек и товар из торговой точки.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение транспортным средством (угон), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В полицию обратился местный житель, сообщивший, что обнаружил повреждения проводов зажигания в и нарушенный порядок вещей своем отечественном автомобиле. При этом транспортное средство было припарковано на прежнем месте, а сигнализация не работала.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и был признательные показания. Обвиняемый пояснил, что планировал покататься на авто, но не смог его завести.Также в ходе следствия установлена причастность фигуранта к хищению оставленного без присмотра кошелька, в котором находились деньги и украшения. Кражу злоумышленник совершил вместе со своим приятелем. Сумма причиненного ущерба превысила 19 000 рублей.Кроме того, собрана доказательственная база причастности фигуранта к хищению товара в одной из торговых. Ударив продавца, злоумышленник похитил бутылки с алкоголем и скрылся.На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.