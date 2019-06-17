Благотворительный фонд Я есть отмечает день рождения, передает канал Россия 24.

Благотворительный фонд "Я есть" отмечает день рождения, передает канал "Россия 24".Организация уже 7 лет помогает детям с особенностями развития социализироваться в обществе и жить полноценной жизнью.В честь праздника фонд устроил большой концерт на ВДНХ.Популярные российские артисты выходили на сцену вместе с талантливыми детьми.Для гостей приготовили не только встречу с любимыми музыкантами, но и праздничный торт.