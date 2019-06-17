Председатель оппозиционной в Молдавии Нашей партии и бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, задержанный в воскресенье на въезде в страну, сообщил, что дал показания в молдавской прокуратуре, после чего его отпустили.

Председатель оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" и бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, задержанный в воскресенье на въезде в страну, сообщил, что дал показания в молдавской прокуратуре, после чего его отпустили. Однако политик он должен будет явиться по первому требованию правоохранительных органов."Сегодня прокуроры отменили мандаты на мой арест", — рассказал Усатый журналистам. По его словам, это следовало ожидать. "Я дал показания, буду настаивать, чтобы меня вызывали, хочу быстрее с этим закончить", — приводит слова политика РИА Новости.Свое преследование Усатый связывает с тем, что он находился в оппозиции по отношению к правящей ранее в стране Демократической партии Молдавии. Он напомнил, что его обвиняют во многих преступлениях, в том числе в заказных убийствах и контрабанде, однако никаких доказательств вины политика нет. "Часть дел развалилась еще по дороге", — сказал Усатый, напомнив, что стал "неугодным" много лет назад.Политик сообщил также, что в ближайшие дни намерен встречаться с представителями своей партии в разных районах Молдавии. Он также заявил, что готов помогать новому правительству страны.Вечером в воскресенье Усатый провел короткое совещание с руководством своей партии, и заявил, что отправляется к родителям, которые живут на севере Молдавии, в 200 километрах от Кишинева, пишет "Интерфакс".