Королевский развод в суде Сингапура. Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с 26-летней россиянкой Оксаной Воеводиной. Документы на талак были поданы в суд Сингапура 22 июня. Процедура оформления развода завершилась 1 июля. При этом был оформлен самый строгий развод в исламе - так называемый неотменяемый развод.

Королевский развод в суде Сингапура. Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с 26-летней россиянкой Оксаной Воеводиной. Документы на талак были поданы в суд Сингапура 22 июня. Процедура оформления развода завершилась 1 июля. При этом был оформлен самый строгий развод в исламе — так называемый неотменяемый развод. Развод был оформлен за 10 дней до дня очередного рождения жены экс-короля.По неотменяемому троекратному талаку пара не может вновь вступить брак, поясняет РИА Новости. Исключение: если женщина, в данном случае Мисс Москва-2015 выйдет замуж сначала за другого мужчину, и он либо по своей воле разведется с ней или же скончается. Тогда экс-король в случае кончины другого мужчины или развода Воеводиной с ним может вновь соединиться со своей бывшей супругой.Королевский брак был оформлен 7 июня 2018 года. Свадьба Оксаны Воеводиной прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября 2018 года. По данным администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. У пары 21 мая 2019 года родился сын. Его назвали девятью именами и одной цифрой — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.В январе 2019 года султан Мухаммад V неожиданно отрекся от престола. Он при этом сохранил свой статус наследственного правителя штата Келантан. Официальной причиной отречения Мухаммада V названа срочная необходимость постоянного присутствия монарх в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения. Но наблюдатели связывают его отречение именно с женитьбой на иностранке и фотомодели. Тем более, что королевская семья была сильно обеспокоена постом Воеводиной в Instagram. В нем она заявляла, что ее сын – "будущий король Малайзии".