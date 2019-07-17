Злоумышленник, пользуясь служебным положением и имея доступ к денежным средствам организации, присвоил 550 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный задержали 25-летнего приезжего по подозрению в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции с сообщением о пропаже денежных средств обратился представитель магазина, специализирующего на продаже спортивной одежды.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался администратор вышеуказанного магазина.Полицейские установили, что мужчина, пользуясь служебным положением, присвоил себе денежные средства в размере 550 тысяч рублей, лежащие в сейфе, и распорядился ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Северный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29