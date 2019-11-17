Анонимное сообщение о минировании крупнейшего в Москве аквапарка Мореон оказалось ложным. Ранее оттуда эвакуировали около двух тысяч человек.

Анонимное сообщение о минировании крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" оказалось ложным. Ранее оттуда эвакуировали около двух тысяч человек.Аквапарк находится в столичном районе Ясенево. Туда прибыли пожарные и спасатели.Здание "Мореона" проверили кинологи и другие специалисты экстренных служб. Взрывного устройства обнаружено не было, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.Похожие сообщения ранее поступили в две московские школы, телецентр "Останкино" и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Объекты были проверены, опасных для жизни предметов обнаружено не было.