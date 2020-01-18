Через несколько дней в центральную Россию придет похолодание.

Через несколько дней в центральную Россию придет похолодание. Об этом в субботу "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.По словам метеоролога, в следующий четверг оттепель сменится морозами. Рекордно теплый воздух уйдет, и температура понизится до минус 6 днем и минус 8 ночью. С 24 по 26 января местами выпадет снег.Во Владимире в четверг ожидается до минус 5, в Рязани — минус 3, Твери и Санкт-Петербурге — минус 1.Пока неизвестно, добавила Паршина, будет ли похолодание продолжительным.