18.01.2020

2020-01-18 15:10:03

Владимирской рыбачке зима не страшна

Завтра Всемирный день снега , второе название -Международный день зимних видов спорта.

Поэтому провести его, конечно, лучше активно. Праздник появился в 2012 году. Его девиз - "Насладиться, ознакомиться и испытать!". Поэтому встаем на лыжи, надеваем коньки или идем на хоккей.

Только вот тут врачи советуют быть аккуратнее с эмоциями. Даже простой просмотр матча на диване повышает частоту сердцебиения на 75 %, а на стадионе на все 110%. Такой стрессовый спорт даже для болельщиков.

Другое дело рыбалка...Что летом, что зимой- романтика, удовольствие и спортивный азарт. В России рыбалка- одно из самых распространенных хобби. Им увлечены 6 миллионов рыболовов в нашей стране. И среди них немало женщин. Что интересно рыбалкой сильно увлекались известные всему миру женщины Коко Шанель, Мэрилин Мо, Мадонна и Кейт Уинслет . В Амазонии и Полинезии так вообще рыбалкой занимаются только женщины. А первый трактат о рыбалке вообще написан настоятельницей монастыря в Англии в 15 веке.

Мы тоже приглашаем вас порыбачить с владимирской рыбачкой Ириной Павловской.

У Ирины всего два часа. На рыбалку ее отпустила мама , пока спит сын. Благо , недалеко от дома незамерзающий водоем.

Ирина Павловская, рыбачка:

- Началось все просто с удочки. Потом с друзьями уже в июле поехали под Вязники, вернее под Гороховец. Вот с фидерной ловлей, тогда достала первого своего леща. Ну и все уже когда обратно поехали , заехали в рыболовный магазин, купили фидер.

Ирина Павловская рыбной ловлей увлеклась всего полгода назад, но знает уже все "клевые " места в области. Впервые порыбачить позвали друзья.... Пока училась, пробовала разные способы ловли , даже сломала 3 спининга, рассказывает Ирина. Сейчас она отдает предпочтение фидерной ловле , или как говорят рыбаки, донной.

Ирина Павловская, рыбачка:

- Самое неожиданное это для меня была щука,890 грамм, то есть такая жирная, вот это самое запоминающееся было.

Зимой Ирина рыбачит недолго и только на открытой воде. А вот летом на рыбалке может провести и пол дня. Любимое место на берегах Нерли. Сына берет с собой. Пока на рыбалке полуторогодовалый малыш спит , но уже будущим летом , надеется Ирина , уже сможет помогать. Из улова Ирина готовит разные блюда, но уху не жалует.

Ирина Павловская, рыбачка:

- Уху не варила и даже не пробовала. Сушу в основном либо делаю в духовке, ну и коты.

Своих секретов, как поймать самую крупную рыбу , еще нет , рассказывает Ирина. Советами помогают друзья - победители и призеры профессиональных соревнований по рыбной ловле.

Андрей Хорошев, рыбак:

- Самое главное желание от человека, это самое главное. Объяснить леску как привязывать, монтажи все возможные, по крючкам это все объяснить, - ну и все в принципе. Это все происходит в процессе рыбалки. Так скажем, все это объясняется проще.

Летом Ирина и сама собирается попробовать свои силы в соревнованиях по рыбной ловле, пока среди любителей. А теплая зима в этом случае- только в помощь. Есть время подготовиться .

Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.