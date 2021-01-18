В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Генерала Кузнецова...

Участковый уполномоченный Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержал 33-летнего жителя Московской области, подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Генерала Кузнецова. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. По прибытии на место происшествия участковым уполномоченным полиции был задержан 33-летний житель Подмосковья, который в момент пожара находился на балконе жилого помещения. Позже с заявлением в органы внутренних дел обратился 53-летний москвич, в котором он просил принять меры к рабочему, который устроил умышленный поджог его квартиры. Общий материальный ущерб составил более 1 млн рублей.Установлено, что злоумышленник ранее проводил ремонтные работы в квартире заявителя. В день происшествия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный начал выбрасывать из окна находившееся там имущество. Затем он поджег строительный мусор в помещении, а сам вышел на балкон.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18