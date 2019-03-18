У женщины пропало более 8,5 тысяч рублей

У женщины пропало более 8,5 тысяч рублейВ середине февраля этого года в полицию обратилась 33-летняя жительница Камешковского района, сообщившая, что со счёта её банковской карты пропали более 8,5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что к хищению денег может быть причастен 34-летний знакомый женщины. Подозреваемого задержали, и он во всем признался.Выяснилось, что потерпевшая давала приятелю свою карту для оплаты покупок в магазине. Мужчина, узнав баланс на счёте, решил обналичить чужие деньги, которые потом потратил на личные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.