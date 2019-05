Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9— Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019Проблемы возникают с экраном, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Quartz. По некоторым данным, после удаления защитной пленки (иногда даже без этого) на месте сгиба образовывается трещина.Galaxy Fold — один из первых в мире смартфонов, экран которого может складываться пополам. При желании устройство можно согнуть, превратив его в 4,6-дюймовый (1960х840 точек) смартфон, и положить в карман. Новинка обладает шестью камерами, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.Некоторые журналисты остались довольны телефоном (кое-кто сравнил габариты устройства с iPad mini, который можно сделать компактнее, сложив надвое), хотя и выразили мнение, что его программное обеспечение требует доработок. Были и другие претензии: например, место сгиба видно и ощущается рукой, или, например, работа приложений, которые не приспособлены к использованию на развернутом экране. А кому-то не понравилась цена этого смартфона первого поколения — без малого две тысячи долларов.Подробнее о телефоне и отзывах читайте в нашем материале на сайте 33Live.RuHi-tech.