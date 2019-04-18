На этот раз им попались жители Петушинского и Кольчугинского районов

На этот раз им попались жители Петушинского и Кольчугинского районовВ середине апреля этого года экипаж дорожно-патрульной службы на одной из улиц Петушков остановил автомобиль «Хонда» под управлением 37-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель был пьян. Освидетельствование подтвердило предположения правоохранителей.Еще один факт управления транспортным средством в состоянии опьянения зафиксировали в Кольчугинском районе. Полицейские обнаружили автомобиль «Ниссан» под управлением 32-летнего мужчину, врезавшийся на припаркованный автомобиль «Лифан». Водитель, совершивший аварию, был нетрезв.Кроме того, сообщает пресс-служба регионального УМВД, что в обоих случаях ранее мужчины уже попадались пьяными за рулем и были лишены водительских прав.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.