Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Расписание электропоездов изменится во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Связано это с тем, что на перегоне «Болдино – Ундол», который находится между Нижним Новгородом, Владимиром и столицей, начнутся технологические «окна». Причина – плановые работы на путях.Ряд электричек (например, Петушки – Владимир) подвергнутся изменению в расписании с 25 апреля. Ознакомиться с этим можно .