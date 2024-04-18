С начала года владимирцы перевели мошенникам 243 миллиона рублей За январь и февраль...

С начала года владимирцы перевели мошенникам 243 миллиона рублейЗа январь и февраль зарегистрировано 704 дистанционные кражи - больше, чем за это же время в 2023-м.По-прежнему немалую прибыль злоумышленникам приносят, казалось бы, хорошо известные всем обманные схемы. Например, звонок "Ваш родственник попал в беду".Анна Евпалова, пострадавшая:- Вашу сноху в полиции держат, арестовали. Чтобы ее отпустить, - нужны огромные деньги.Случай с жительницей Вязников Анной Евпаловой - показательный, - рассказывают в прокуратуре.За спасение снохи Анна Александровна отдала 100 тысяч рублей.Дроп-курьер был пойман полицией во время пересчета денежной добычи. Позже удалось выйти на его куратора, так называемого, - "дроповода".Находясь на территории Краснодарского края, подозреваемый занимался поиском соучастников во Владимирской области. Ими стали трое несовершеннолетних вязниковцев. Возбуждено уголовное дело."Я раскаиваюсь и очень сожалею, сейчас я понимаю, что никакая подработка не стоит, никакие деньги не стоят того, чтобы заменять свободу на решетки и клетки. Я был глуп, не осознавал все до конца и верил каждому слову, что мне говорили, ничего не проверял"