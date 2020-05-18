Злоумышленники напали на прохожего и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили его мобильный телефон и портмоне, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 34-летний житель столицы. По словам потерпевшего, на Варшавском шоссе на него напали неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили его мобильный телефон и портмоне, после чего скрылись. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия полицейские задержали двоих подозреваемых – ранее судимого 22-летнего жителя столицы и неработающего 20-летнего приезжего.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22