Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.

Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.По их данным, погибшей оказалась женщина-капитан; второй пилот успел катапультироваться. Его личность пока неизвестна.В настоящее время спасательные службы проводят поисковую операцию на месте крушения самолета в провинции Британская Колумбия. Соболезнования членам семьи погибшего военнослужащей уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.