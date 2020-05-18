Потери российских кинотеатров из-за коронавируса могут составить порядка 50 миллиардов рублей. Основные убытки принесут упущенные кассовые сборы и отсутствие продаж еды и напитков.

Российские кинотеатры, как подсчитали в профессиональной ассоциации, — из-за коронавируса могут потерять около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.Значительная часть убытков приходится на упущенные кассовые сборы и отсутствие продаж еды и напитков. Также свой вклад в плачевные финансовые показатели организаций проката вносят арендные платежи и затраты на содержание персонала.“Ещё примерно 20 млрд — на не продаже попкорна и газировки, и 10 млрд мы потратим на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату”, – пояснил Березин.По оценкам экспертов ассоциации, на фоне таких трудностей к концу лета может закрыться каждый пятый кинотеатр. При этом больше всего рискуют те заведения, которые начнут работать раньше других. Их основным вызовом станет заполняемость и пустой прокат, ведь глобальная киноиндустрия ушла на карантин вместе со всем миром, и ближайший крупный релиз состоится не раньше середины июля.“Ситуация очень сильно зависит от того, как мы будем открываться. Если это растянется на все лето, то вот кинотеатры, которые будут открываться, это первые в группе риска, потому что им нечего показывать, а арендодатели будут требовать деньги и надо оплачивать персонал. Вот эти кинотеатры будут в самом тяжелом состоянии”, – цитирует агентство главу Ассоциации.