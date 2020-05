Американский гонщик команды Стюарт-Хаас Рэйсинг Кевин Харвик стал победителем первой гонки NASCAR после возобновления сезона, который ранее был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Американский гонщик команды "Стюарт-Хаас Рэйсинг" Кевин Харвик стал победителем первой гонки NASCAR после возобновления сезона, который ранее был приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Гонка прошла в Дарлингтоне (Штат Южная Каролина). Харвик лидировал на протяжении 159 из 293 кругов. Для Кевина эта победа стала 50-й в карьере. Второе место занял Алекс Боумен ("Хендрик Моторспорт"), а замкнул тройку Курт Буш из "Чип Ганасси Рэйсинг".With today's win in #TheRealHeroes 400, @KevinHarvick becomes the 14th driver in NASCAR history to reach 50 wins. pic.twitter.com/HE0ZX92wQf— NASCAR (@NASCAR) May 17, 2020Следующий гонка NASCAR запланирована на 20 мая, она пройдет также в Дарлингтоне без зрителей. После чего серия переедет в Шарлотт.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 4,8 миллиона человек, из которых 316 тысяч скончались.