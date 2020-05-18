Эксперимент с хомяками доказал высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19.

Эксперимент с хомяками доказал высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19.Гонконгские ученые таким образом подтвердили, что маски в значительной мере помогают снизить бесконтактную передачу вируса.Для исследования было отобрано 52 грызуна и собрана специальная конструкция, сообщает РИА Новости.В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в клетке находился больной коронавирусом хомяк, с другой – по три здоровых. С помощью вентиляторов моделировалась ситуация распространения вируса от больного животного к здоровым.Ученые поместили между клетками специальную масочную перегородку. Было смоделировано три сценария развития событий: барьер не был установлен, барьер был установлен у клетки с больным хомяком, барьер установлен у клетки со здоровыми животными.Спустя неделю ученые констатировали — 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Но в тех клетках, около которых был так называемый масочный барьер, только два хомяка из 12 заразились вирусом.В том случае, когда перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.По мнению ученых, эксперимент доказывает, что в случае заражения или бессимптомного течения заболевания, маски действительно могут уберечь других людей от заражения.Но ношение медицинской маски не исключает соблюдения социальной дистанции, напоминают специалисты.