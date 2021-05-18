С 1 апреля заработал обновленный регламент сдачи экзаменов. Станет ли владимирцам проще получить водительское удостоверение? Свои опасения высказали не только представители автошкол, но и

С 1 апреля заработал обновленный регламент сдачи экзаменов. Станет ли владимирцам проще получить водительское удостоверение? Свои опасения высказали не только представители автошкол, но и общественники партийного проекта «Безопасные дороги». Змейка, параллельная парковка, заезд на горку. Для Темура Чаладзе это не просто слова. Уже 16 лет он обучает новичков навыкам вождения. Инструктор признается, сдать с первого