Вилле Хаапасало с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин. Актер из Особенностей национальной охоты и Особенностей национальной рыбаки намерен преодолеть расстояние до эстонской столицы за 10-13 часов. Если позволит погода.

Вилле Хаапасало с двумя друзьями отправился на плоту с бассейном из Хельсинки в Таллин. Актер из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки" намерен преодолеть расстояние до эстонской столицы за 10-13 часов. Если позволит погода."Это безумная идея, но меня это не смущает. Финское безумие — самое прекрасное безумие в мире", — отметил Вилле Хаапсало.Плот для путешествия оборудован всем необходимым, сообщает РИА Новости. На нем есть запас провизии, навигатор, солнечная панель, запасной двигатель и лестница для спуска в воду, пояснил отправившийся вместе с актером конструктор судна изобретатель Янне Кяпюлехто. Кроме того, в пути плот будет постоянно сопровождать спасательная лодка.Посмотреть эту публикацию в Instagram