Наш регион выбирает лучших специалистов в рамках Национальной премии, учреждённой «Единой Россией». У премии 6 номинаций: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист»

Наш регион выбирает лучших специалистов в рамках Национальной премии, учреждённой «Единой Россией». У премии 6 номинаций: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист» (до 35 лет), «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов», «Трудовое патриотическое воспитание». Также предусмотрен спецприз. В этом году конкурс станет ещё масштабнее: заявки принимаются от всех муниципальных округов. Победителей выберут жители онлайн-голосованием. Приём заявок