Оценивать приглашение России на саммит G7 в США можно будет только после ознакомления с ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оценивать приглашение России на саммит G7 в США можно будет только после ознакомления с ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать", — сказал Песков "Интерфаксу".Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки". Он напомнил, что Трамп говорил другим мировым лидерам, что Россия занимает важное место в дискуссиях в G7, и было бы целесообразно ее пригласить на саммит."Я думаю, что это решение будет принято позднее, мы продолжаем изучать его", — заключил Малвэни.По его словам, Трамп как представитель принимающей стороны может пригласить Владимира Путина на саммит G7 в США в качестве отдельного участника. "Это может быть промежуточным шагом", — пояснил он.Во время саммита в французском Биаррице, который прошел в августе, Трамп заявил, что склонен добиваться возрождения G8 с участием России, напоминает ТАСС. Однако с ним не согласились другие участники встречи.