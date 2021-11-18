Она разрослась с 8 тысяч квадратных метров до 15.

В Боголюбово незаконная свалка стройматериалов разрослась с 8 тысяч квадратных метров до 15. При этом вступило в силу решение Суздальского районного суда, по которому гендиректора ООО «Строй-сити» М.А. Манукяна обязали рекультивировать земельный участок.Отходы складируются на территории Боголюбово с 2018 года. Несмотря на многократные штрафы со стороны Россельхознадзора владелец надела не принял мер по ликвидации несанкционированной свалки.Во время процесса экспертиза установила, что её размеры выросли практически вдвое. Теперь хозяин должен привести сельхозугодия в порядок.Исполнение вердикта Фемиды находится на особом контроле Владимирского природоохранного прокурора.