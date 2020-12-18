Организатором выступил Центр поддержки экспорта Владимирской области.

Как найти и создать новых экспортеров? В белом доме в рамках инвестиционного конгресса прошел круглый стол, посвященный развитию экспортного потенциала региона. Организатором выступил Центр поддержки экспорта Владимирской области.За одним столом, руководство Центра, главы муниципалитетов и крупнейшие экспортеры области в режиме онлайн решают ключевые вопросы развития торговой отрасли, совершенствования местного законодательства, а также вырабатывают механизмы дальнейшей совместной работы. Несмотря на неблагоприятные экономические условия, в этом году объем экспорта области составил более полумиллиарда долларов, что на 8 процентов больше прошлогоднего значения. Компания "Новый ресурс" из Коврова, которая признана лучшим промышленным экспортером области, смогла не только сохранить темпы роста производства, но и вышла на новый уровеньВадим Шмаков, генеральный директор компании "Новый ресурс":- В связи с пандемией мы вынуждены были перестраивать свои планы, но тем не менее это дало нам новые возможности и мы ими воспользовались, развили производство, вложили деньги в новое производство.Экспортную деятельность региона стабильно осуществляют более 400 малых, средних и крупных предприятий. Немаловажную роль в этом сыграл и Центр Поддержки экспорта Владимирской области. При его помощи в 2020 году предприятия малого и среднего бизнеса увеличили объем экспортных поставок в 6 с лишним разДмитрий Егоров, коммерческий директор АО РМ "Нанотех":- В этом году вот в условиях пандемии очень сильно помогли в области обучения онлайн тренингов для наших сотрудников, занимающихся экспортом также была помощь по участию в онлайн ярмарках выставках.Центр Поддержки экспорта сотрудничает со всеми начинающими экспортерами и оказывает им всестороннюю поддержку. Профессиональные консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности обеспечат 33 региону стабильное развитие на рынке экспорта в ближайшие несколько летДмитрий Меньшов, заместитель директора АНО "Центр поддержки экспорта Владимирской области":- Центр экспорта осваивает новую методику, мы ее сами разработали по поиску потенциальных экспортеров, которые способны поставлять в больших объемах. Мы во главу угла поставили такой показатель как инвестиции в основной капитал.В следующем году Центр не только продолжит вовлекать в экспортную деятельность новые предприятия, но и расширит географию сотрудничества. Наиболее перспективными направлениями являются Африка и Латинская Америка. При этом в сфере внимания остаются страны СНГ, Ближний Восток и Европа.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир.