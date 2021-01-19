Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире.

Вечером в понедельник, 18 января, в многоквартирном доме №3 на улице Максимова в Кольчугино произошёл пожар - спасено 10 человек и 15 эвакуировано.Сообщение о возгорании поступило в 20.14. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось сильное задымление в подъезде дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире. Дознаватели устанавливают причину пожара.