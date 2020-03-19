В Кремле принимаются все необходимые меры для защиты Владимира Путина от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

В Кремле принимаются все необходимые меры для защиты Владимира Путина от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. При этом он отметил, что не располагает информацией, брали ли у главы государства какие-либо анализы."Рабочий график президента — публичный — является наилучшим свидетельством его состояния здоровья", — пояснил "Интерфаксу" представитель Кремля, пообещав уточнить и обнародовать данные о том, сдавал ли Владимир Путин тест на наличие инфекции в организме.По словам Пескова, сам он уже успешно сдал тест на коронавирус."Я сдавал на рабочем месте. Специалист приезжал в администрацию, и мы по очереди все к нему ходили", — пояснил пресс-секретарь президента РФ.