Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Британию, США и ОАЭ.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты из России в Британию, США и ОАЭ.Минтрансу поручено ввести с 00:00 20 марта 2020 года временные ограничения на пассажирские перевозки из России в Британию, США, ОАЭ и обратно.Исключения предусмотрены для полетов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), выполняемых из аэропорта "Шереметьево" (терминал F), а также для чартерных рейсов при перевозке в Россию российских граждан, а в указанные страны — граждан этих стран.Росавиации поручено сообщить авиакомпаниям и другим заинтересованным сторонам о временном ограничении полетов.Регулярные полеты из России ("Шереметьево") в США выполняет только "Аэрофлот" (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон).Из "Шереметьево" в Лондон летает "Аэрофлот" и British Airways, из "Домодедово" в Лондон — S7 и "Уральские авиалинии", из "Внуково" в Лондон — Wizz Air UK.Ряд российских и иностранных авиакомпаний летают в Дубай, Абу-Даби и Шарджу.