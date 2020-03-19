В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия оползня. До окончания работ по уборке грунта с дороги движение по Похвалинскому съезду будет полностью закрыто.

В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия оползня. До окончания работ по уборке грунта с дороги движение по Похвалинскому съезду будет полностью закрыто. Также Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода порекомендовал временно изменить маршруты общественного транспорта, сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на городские власти.Напомним, ранее в результате ЧП на Похвалинском съезде сошла крупная часть склона. Территорию сразу же огородили. На место выехал мэр Владимир Панов. Глава города назвал в качестве возможной причины оползня прорыв системы водоснабжения в подвале одного из расселенных домов.В настоящий момент движение перерыто по двум полосам трассы. Общественный транспорт пустили по альтернативным маршрутам.