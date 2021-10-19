Капитан полиции Иван Пряхин из Суздальского района стал победителем регионального этапа конкурса...

Капитан полиции Иван Пряхин из Суздальского района стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший участковый 2021". Выбирали его с помощью онлайн-голосования.Всего в конкурсе принимало участие 17 человек из всех районов области. Проголосовали более восьми с половиной тысяч человек. В тройку лидеров вошли Ринат Алеев из города Владимира и Дмитрий Иванов из Камешковского района. Победитель регионального этапа будет участвовать в федеральном голосовании, которое начнется в ноябре этого года. Иван Пряхин говорит, что самое главное - это уважение граждан. Он считает, что подобные конкурсы должны не только поднимать престиж службы, но и напоминать людям о важной роли участковых.Иван Пряхин, участковый уполномоченный ОМВД России по Суздальскому району:- Сейчас мало граждан осталось, которые выросли на фильме про Анискина и образе Дяди Стёпы. Даже если посмотреть эти фильмы, то люди приходили к кому? В первую очередь, они приходили к участковому и ему доверяли. Сейчас точно так же стоит задача поднять престиж службы, чтобы люди пришли и доверили свои проблемы своему участковому, знали его в лицо.