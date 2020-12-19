В этом массивном здании в классическом стиле между Успенским и Дмитриевским соборами вы бывали не раз. Свое 230-летие сегодня отмечает здание присутственных мест, ныне Палаты Владимиро- Суздальского музея заповедника.

В этом массивном в классическом стиле между Успенским и Дмитриевским соборами вы бывали не раз. Свое 230-летие сегодня отмечает здание присутственных мест , ныне Палаты Владимиро- Суздальского музея заповедника.19 декабря 1790 года здесь был чрезвычайно торжественный день."Из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами; в каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят…""Тарантас". Глава "Губернский город". Так в своих знаменитых "Путевых заметках" это горделивое здание описывал тайный советник, граф Владимир Соллогуб. Поэт, прозаик, драматург.Присутственные места были выстроены специально, чтобы разместить учреждения для управления новообразованной Владимирской губернией. Созданной по указу императрицы Екатерины Второй.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Почему оно называлось Присутственные места, потому что здесь находились места для осуществления присутствия высшей государственной власти. Чиновников во главе с царём. Главными чиновниками являлись губернатор и два его советника, а незримое присутствие государя обозначал царский трон, который стоял во главе стола, потом это был царский портрет.Кстати, обещание построить Присутственные места- на казённые деньги- императрице дал еще первый владимирский генерал-губернатор Роман Илларионович Воронцов. В письме, отправленном в 1779-ом году."А из отпускаемой по Всевысочайшему... повелению, и на построение в Володимерском наместничестве каменных присутственных мест и прочего казённого строения ежегодной суммы, начинаю построение нынешним летом. Первое- присутственных мест".Впрочем, сдача объекта затянулась на несколько лет. Каменное здание между древними храмами было выстроено по проекту архитектора Карла Бланка. Классический стиль, строгие линии, львы на фасадах, 3 этажа. В день открытия- 17 декабря 1790-ого года в Успенском кафедральном соборе отслужили благодарственный молебен, новое здание окропили святой водой. И ровно на 200 лет оно стало "домом для чиновников". Здесь разместились важнейшие губернские учреждения. От правления и магистрата до казённой палаты и палаты гражданского суда. Все 3 этажа "заселили плотно". Архивный эксклюзив для зрителей "Вестей"- вот этот документ конца 19-ого столетия.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- В Государственном архиве Владимирской области сохранился план здания Присутственных мест, составленный в 1898-ом годуархитектором Афанасьевым и можно понять, что где находилось... На здании Присутственных мест весь 19-ый век и в начале 20-ого века красовалась надпись "ПрисуДственные места". Через "Д". Поскольку главными учреждениями были суды.В Присутственных местах начала работать первая типография. Здесь размещалась редакция «Владимирских губернских ведомостей». Редактором неофициальной части издания был Александр Герцен. В середине 19-ого столетия по служебной оказии сюда приезжал Салтыков-Щедрин. Михаил Евграфович как правительственный чиновник проверял работу канцелярии. Здесь же, во Владимирской казённой Палате чиновником особых поручений служил Иван Шмелёв.После революции в здании разместился Губисполком, а затем многочисленные управления облисполкома. В 1989-ом в его стенах квартировали 64 организации. Новой страницей стали 90-ые. Здание было передано Владимиро-Суздальскому музею - заповеднику. Администрация области переехала на Октябрьский проспект(( ПОКАЖЕМ ДОКУМЕНТ))Без Палат музей представить уже невозможно. Их освоение, а по факту- "второе рождение" - одно из главных достижений музейной легенды Алисы Аксёновой.- Здесь были кабинеты, кабинеты, кабинеты... Перегородки...Процесс был невероятно сложным. В угрюмое чиновничье здание нужно было вдохнуть жизнь и творчество. Заменив "казенные пеналы" простором уникальных экспозиций. Славная музейная глава достойно продолжается и сегодня. Палаты-культурно-образовательный центр. В котором так бережно хранят наследие.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".