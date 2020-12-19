В Коврове возле дома 54 по улице Дегтярева произошло ДТП. Около 11 утра лоб в лоб столкнулись БМВ и Шевроле. Судя по фото, обе машины получили серьезные повреждения. На место выехали

В Коврове возле дома 54 по улице Дегтярева произошло ДТП. Около 11 утра лоб в лоб столкнулись БМВ и Шевроле. Судя по фото, обе машины получили серьезные повреждения. На место выехали подразделения МЧС, скорая помощь и ГИБДД. Водителя Шевроле методом деблокировки доставали из разбитой машины сотрудники МЧС. В тревожном ведомстве сообщают об одном пострадавшем.