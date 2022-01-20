Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ты туда не ходи...
В Муроме школьница получила перелом...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ты туда не ходи...
В Муроме школьница получила перелом лодыжки из-за сошедшего снега. Кто ответственен за нависшую угрозу и куда жаловаться, пока не произошло беды?
- Холодно и голодно
Подайте на пропитание. Почему администрация Гусь-Хрустального перестала финансировать приют с сотнями бездомных животных?
- В зоне отчуждения
И как владимирские парламентарии намерены помочь энергетикам бороться с обрывами? Итоги заседания комитета по вопросам ЖКХ.