Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ты туда не ходи... В Муроме школьница получила перелом...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ты туда не ходи...В Муроме школьница получила перелом лодыжки из-за сошедшего снега. Кто ответственен за нависшую угрозу и куда жаловаться, пока не произошло беды?- Холодно и голодноПодайте на пропитание. Почему администрация Гусь-Хрустального перестала финансировать приют с сотнями бездомных животных?- В зоне отчужденияИ как владимирские парламентарии намерены помочь энергетикам бороться с обрывами? Итоги заседания комитета по вопросам ЖКХ.