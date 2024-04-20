Дорожную разметку начали обновлять на дорогах Владимира. Чтобы избежать пробок, предварительную разметку и линии разделения потоков наносят в тёмное время суток, рассказали в пресс-службе

Дорожную разметку начали обновлять на дорогах Владимира. Чтобы избежать пробок, предварительную разметку и линии разделения потоков наносят в тёмное время суток, рассказали в пресс-службе мэрии. А днем обновляют разметку пешеходных переходов. Например, сегодня, 20 апреля, идут работы на Суздальском проспекте. Еще в планах есть разметка на тротуарах для разделения потоков велосипедистов и пешеходов. Из пресс-релиза