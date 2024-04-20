Киржачская банда крышевала предпринимателей и брала за это плату.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвиняемый состоял в группировке с 2009 года. Банда состояла из трёх человек и занималась вымогательством под предлогом криминального покровительства.У одного из жителей обвиняемый купил охотничий обрез и изготовил ещё один. Также в деле упоминается эпизод с расстрелом машины из дробовика, где находилась семья одного из пострадавших. Это деяние совершил не фигурант дела, а сообщник.Суд назначил обвиняемому шесть лет и один месяц лишения свободы в тюрьме строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении двух других участников «братков» пока не рассмотрены.