В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Торонто Рэпторс на паркете домашней арены в овертайме обыграл Милуоки Бакс со счетом 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16).

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" на паркете домашней арены в овертайме обыграл "Милуоки Бакс" со счетом 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16).У победителей встречи самыми результативными стали Кавай Ленард (36 очков), Паскаль Сиакам (25 + 11 подборов), Норман Пауэлл (19), Марк Газоль (16 + 12 подборов) и Кайл Лаури (11), а у гостей больше всех набрали Джордж Хилл (24), Малкольм Брогдон (20), Брук Лопес (16) и Яннис Адетокумбо (12+23 подборов).Первые две игры завершились двумя победами "Милуоки" – 108:100 и 125:103. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Бакс". Следующий матч противостояния состоится в среду, 22 мая и пройдет также на площадке "Скоушэбанк Арены" в Торонто.