Злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пенсионерка выбирала товар в магазине, похитила из ее сумки кошелек и скрылась...

Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки.В территориальный отдел полиции обратилась 77-летняя жительница Москвы. Потерпевшая сообщила, что в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Ферганском проезде, обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами и документами. Ущерб составил более 37 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Енисеевской улице. Ею оказалась 37-летняя неоднократно судимая приезжая.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пенсионерка выбирала товар в магазине, похитила из ее сумки кошелек и скрылась с места противоправного деяния.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18