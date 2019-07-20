Российские туристы рассказали о лучших нудистских пляжах на черноморском побережье.

Лучшим россияне считают нудистский пляж в Коктебеле – за него проголосовала треть участников опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru. Пляж в Коктебеле стал единственным крымским, попавшим в список.По 13% голосов получили пляжи Краснодарского края – в Дивноморском, в Кабардинке и в Джубге у подножия горы Ёжик.На пятом месте – береговая полоса в Большом Утрише, расположенная в Анапе между поселками Сукко и Малый Утриш. За этот пляж проголосовали 10% участников опроса.