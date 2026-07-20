19 июля в парке «Добросельский» состоялся IV кулинарный фестиваль «Вкусная Россия», организованный Владимирской ассоциацией кулинаров и приуроченный к Году единства народов России.

19 июля в парке «Добросельский» состоялся IV кулинарный фестиваль «Вкусная Россия», организованный Владимирской ассоциацией кулинаров и приуроченный к Году единства народов России. «Ростелеком» выступил партнером мероприятия, объединившего любителей гастрономических открытий и активного семейного отдыха.Для гостей праздника провайдер организовал интерактивную демо-зону. За день её посетили более 500 человек: горожане смогли познакомиться с актуальными цифровыми решениями компании, проверить техническую возможность подключения услуг по своему адресу и получить персональную консультацию. Особое внимание уделили юным гостям: для детей провайдер подготовил обучающие активности по цифровой грамотности и кибергигиене, за участие в которых ребята получали памятные призы.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Лето — лучшее время для отдыха с семьей. Кулинарный фестиваль стал для жителей Владимира отличной возможностью провести выходные весело и с пользой, не покидая город. Для нас это не только площадка для демонстрации технологий, но и важный канал коммуникации: живой диалог с абонентами помогает нам лучше понимать их потребности. Видеть искренний интерес людей к цифровым продуктам в такой неформальной обстановке — это вдохновляет нас развивать инфраструктуру связи еще активнее».Помимо консультаций в демо-зоне, посетители парка участвовали в спортивной программе от аниматоров. За активность гости получали сертификаты на дегустацию блюд от ведущих шеф-поваров региона: в меню фестиваля вошли русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, изысканные салаты и традиционный десерт — «Архангельская козуля».Александр Болонин, исполнительный директор Владимирской ассоциации кулинаров:«Ежемесячно в течение лета наша ассоциация проводит кулинарный фестиваль в одном из парков Владимира, чтобы знакомить горожан с многообразием кухонь народов России и мастерством владимирских кулинаров. За популярностью заморских яств — итальянской пиццы, японских суши, вьетнамского вока, венского штруделя, парижских круассанов и американских бургеров — мы порой забываем не только рецептуру и традиции приготовления, но и сам вкус родных русских щей, щучьих котлет, жаркого, каш, традиционной выпечки. А ведь именно с общего стола начинается воспитание в семье, передача культурного кода через любовь к родной кухне. Нам важно, что такие крупные компании, как «Ростелеком», разделяют наши ценности и поддерживают эти инициативы. Партнерство с провайдером позволяет нам превратить фестиваль не просто в дегустационную площадку, а в полноценный праздник для всей семьи, где каждый гость — от ребенка до взрослого — находит занятие по душе: будь то знакомство с современными цифровыми технологиями или погружение в гастрономическую историю нашей страны».В завершение праздника среди самых активных участников фестиваля был разыгран суперприз — умная Wi-Fi-камера для дома, которая станет первым шагом к созданию системы безопасности в семье победителя.Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на официальном провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 10.Реклама.ПАО .ИНН 7707049388. 2W5zFJx4gJd