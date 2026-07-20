Сроки реконструкции аэропорта «Семязино» официально сдвинули. Контракт на строительство на сайте госзакупок скорректировали: если раньше завершить работы рассчитывали до конца 2026-го, то

Сроки реконструкции аэропорта «Семязино» официально сдвинули. Контракт на строительство на сайте госзакупок скорректировали: если раньше завершить работы рассчитывали до конца 2026-го, то теперь окончание реконструкции намечено на 31 декабря 2027 года. Напомним, контракт стоимостью более 5 миллиардов рублей с компанией «Автобан» был заключен еще в сентябре 2024 года. И работы шли, однако весной 26-го жители